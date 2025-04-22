Vali Aktaş'tan 23 Nisan Mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aktaş, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşku ile kutladıklarını belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, birlik ve beraberliğinden ödün vermeden bağımsızlık mücadelesi veren aziz Türk milletinin, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla idaresini eline aldığını anlattı.

23 Nisan'ın, ülkenin her alanda gelişmesi ve milli egemenlik anlayışının sonsuza kadar yaşatılmasında önemli görevler üstlenecek çocuklara verilen değerin göstergesi olduğuna değinen Aktaş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ülkemiz ve dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmiştir. Çocuklarımızdan beklentimiz, tarihini iyi bilen, insana değer veren, milli ve manevi değerleri önemseyen, yeniliklere ve gelişmelere açık kuşaklar olarak yetişmelerini görmektir. Bu bizim en büyük mutluluğumuz olacaktır." ifadelerini kullandı.