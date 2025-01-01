Vali Aydoğdu Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti

Güncel

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, yeni yıla görevi başında giren güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Vali Aydoğdu, polis ve jandarma ekipleriyle bir araya geldi ve yılbaşı tedbirleri kapsamında Erzincan- Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında çalışmaları denetledi.

Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret eden Aydoğdu, gazetecilere, 2024 yılında Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni faciası dışında kentte büyük asayiş olayının olmadığını söyledi.

Aydoğdu, vatandaşların huzur ve güven ortamında yeni yıla girmesini temin etmek için il genelinde 85 ekip ve 2 bin 500 personelin görev yaptığını anlatarak, "2025 yılında inşallah biz Erzincan'da üzerimize düşeni güzel bir şekilde yaparak Erzincan'ımızı birlikte daha ileriye taşıma amacındayız." dedi.

Vali Aydoğdu ayrıca, üç ayların başlangıcının da hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Aydoğdu'ya, ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ile İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba eşlik etti.

Bu arada Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de polis ekipleri, soğuk havada denetim yaptı.