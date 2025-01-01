Vali Bilgihan Yeni Yıla Görevde Girdi - Son Dakika
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Vali Bilgihan Yeni Yıla Görevde Girdi

Vali Bilgihan Yeni Yıla Görevde Girdi

Burdur Valisi Bilgihan, 2025'e girişte polis ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti, yeni yıl dileklerini iletti.

01.01.2025 02:17
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Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, yeni yıla görevi başında giren polis ve jandarma ekipleriyle bir araya geldi, Burdur Devlet Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti.

Bilgihan, yılbaşı tedbirleri kapsamında Burdur- Fethiye kara yolundaki uygulama merkezinde çalışmaları denetledi.

Buradaki görevlilerin yeni yılını kutlayan Bilgihan, İl Jandarma Komutanlığını, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), Kışla Uygulama noktalarındaki görevli personelle de bir araya geldi.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'na geçen Bilgihan, burada gazetecilere, vatandaşların huzur ve güven ortamında yeni yıla girmesini temin etmek için il genelinde toplam 214 ekip ve 1341 personelin görev yaptığını söyledi.

Sahada görev yapan kolluk kuvvetlerine, sağlık personeli ve basın mensuplarına teşekkür eden Bilgihan, "Bütün vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyoruz. 2025 yılının tüm insanlığa, ülkemize, şehrimize huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Güzel bir yıl geçirdik, 2025 yılında hem yatırımların takibi ve hem de şehrimizi daha iyi bir noktaya getirmede bütün kurumlarımızla el birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Burdur Devlet Hastanesine de giden Bilgihan, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi, acil servis, çocuk hastalıkları ve yeni doğan servisinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek yeni yıl dileklerini iletti.

Bilgihan, hastanede tedavi gören çocuklara Noel baba kıyafeti giydiren Mustafa ve Şerife Dinç çifti ile diğer çocukları da ziyaret etti. Çocuklara hediye veren Bilgihan, aileleriyle de sohbet etti.

Mustafa Dinç, AA muhabirine, hem çocuklara hem de eşine sürpriz yapmak için Noel baba kıyafeti getirdiğini söyledi.

Şerife Dinç de yeni yılı hastanede geçirmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Eşim de sağ olsun beni burada yalnız bırakmadı. Sağ olsun Vali Hanım da ziyaretimize geldi. Çocukları 'Noel baba' yapalım dedik. Yeni yılda sağlık, mutluluk huzur diliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Bilgihan Yeni Yıla Görevde Girdi - Son Dakika

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