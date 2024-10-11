Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Nurdağı ilçesinde 6 Şubat 2023'de yaşanan depremler sonrasında yapılan akıllı köy evlerinde incelemelerde bulundu, evine yerleşen bir aileye misafir oldu.
Çeber, beraberinde Nurdağı Kaymakamı Nurettin Cemil Erciyas, Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ve kurum müdürleriyle birlikte Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri zarar gören Noğaylar Mahallesi'ndeki köy evlerinde incelemelerde bulundu.
Çeber ve beraberindekiler daha sonra depremde eşini, oğlunu, torunlarını kaybeden ve evine yerleşen Mustafa Koç'u ziyaret etti.
Son Dakika › Güncel › Vali Çeber'den Depremzedelere Ziyaret - Son Dakika
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