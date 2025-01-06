Vali'den Öğrencilere Karşılık: 'Tatil Yok!'

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Erzincan'da araba camına 'Kar Tatili' yazan öğrencilere Validen aynı yöntemle cevap: 'Tatil Yok Okula Devam'

ERZİNCAN - Erzincan'da kar yağışı sonrası bir otomobilin camına "Sayın Valim kar tatili" yazan öğrencilere Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu' dan cevap gecikmedi. Öğrencilere aynı yöntemle cevap veren Aydoğdu, başka bir aracın arka camına "Tatil yok, okula devam" dedi.

Erzincan'da hafta sonu yaşanan kar yağışı nedeniyle öğrenciler park halindeki bir otomobilin arka camına "Sayın Valim kar tatili" yazarak, çektikleri fotoğrafı Vali Hamza Aydoğdu'nun sosyal medya hesabına gönderdi.

Öğrencilerin bu talebine Vali Hamza Aydoğdu, aynı yöntemle cevap verdi. Park halindeki bir otomobilin camına çocuk resmi çizen Vali Aydoğdu, "Tatil yok okula devam" yazdı. Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Sevgili gençler, sevginiz tarif edilemez ama her kar yağışı tatil getirmez, okullar açık. Hadi şimdi ders ziliyle buluşma vakti" mesajını paylaştı.