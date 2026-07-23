Vali Doğan'dan Basın Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Vali Doğan'dan Basın Bayramı Mesajı

23.07.2026 16:07
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Sakarya Valisi Rahmi Doğan, basının toplum için önemini vurgulayarak Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, toplumların, ilkeli, tarafsız ve sorumluluk sahibi basının varlığıyla doğru bilgiye ulaşarak güçleneceğini bildirdi.

Doğan, 24 Temmuz'un, basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü olarak kutlanırken aynı zamanda düşüncenin özgürce ifade edilmesinin, halkın doğru bilgiye ulaşma hakkının ve sorumlu habercilik anlayışının sembolü olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Doğru ve güvenilir her haber, toplumsal huzurun, güvenin ve istikrarın inşasına atılan sağlam adımdır. Hakikatin izini süren her kalem, milletimizin ortak hafızasına kıymetli bir not düşmektedir. Kalemini sorumlulukla kullanan, kamu yararını önceleyen her basın mensubu, yaşadığı şehrin ve ülkemizin gelişimine sessiz fakat güçlü katkı sunmaktadır. Gazetecilerimiz, bugünü kayıt altına alırken aynı zamanda yarının hafızasını da inşa etmektedir."

Yerel basının kentlerin hafızasını canlı tutan, toplumsal dayanışmayı güçlendiren, hemşehrilik bilincini pekiştiren ve ortak değerleri geleceğe taşıyan kıymetli köprü olduğunu kaydeden Doğan, "Şehirlerimizin sevincini, hüznünü, başarısını ve ortak hayallerini milletimizle buluşturan yerel basınımız, toplumsal dayanışmayı güçlendirip aidiyet duygusunu besleyerek mahalli kültürün geleceğe taşınmasında önemli sorumluluk üstlenmektedir."

Doğan, meslek ahlakını, doğruluğu ve kamu yararını her türlü kaygının üzerinde tutarak fedakarca görev yapan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladığını belirterek, ebediyete irtihal eden basın emekçilerini rahmetle yad ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Doğan'dan Basın Bayramı Mesajı - Son Dakika

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