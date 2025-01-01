Vali Gül'den Taksim'de Güvenlik İncelemesi

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(İSTANBUL) - Yeni yılın ilk saatlerinde düzensiz göçle mücadele biriminde incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul Türkiye'nin göz bebeği, İstiklal de bizim nazlı kızımız. Dolayısıyla da Taksim'de, İstiklal'de huzurun hakim olması ve devam etmesiyle ilgili arkadaşlarımız 24 saat esasına göre görev yapıyorlar, sabaha kadar da görev yapacaklar. İnşallah 12 ay boyunca aynı huzuru hep birlikte yaşamış oluruz" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, yeni yılın ilk saatlerinde Taksim'deki düzensiz göçle mücadele biriminde incelemelerde bulundu. Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy, Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin Kemal İlday'ın eşlik ettiği denetimde Vali Gül, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın mobil göç noktasında yılbaşı tedbirlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.İncelemelerin ardından açıklama yapan Gül, şunları söyledi:

"60 bin 68 güvenlik personelimiz, bunun yanında da 90 binin üzerinde özel güvenlik personeliyle olağanüstü bir tedbir uygulandı. Ben hem Emniyet Müdürü'müze hem Jandarma Komutanı'mıza kaymakamlarımıza bu anlamda teşekkür ediyorum. İstanbul Türkiye'nin göz bebeği, İstiklal de bizim nazlı kızımız. Dolayısıyla da Taksim'de, İstiklal'de huzurun hakim olması ve devam etmesiyle ilgili arkadaşlarımız 24 saat esasına göre görev yapıyorlar, sabaha kadar da görev yapacaklar. Biraz önce gördünüz, hem kaçak göçle mücadeleyle ilgili Göç İdare'mizin mobil ekipleri, hem yine resmi ve sivil güvenlik kuvvetlerimiz, aynı şekilde de diğer alanlardaki kamu görevlileri, çalışmalarına devam ediyor. Allah ağız tadıyla 2025'i geçirmeyi nasip etsin. İnşallah 12 ay boyunca aynı huzuru hep birlikte yaşamış oluruz."