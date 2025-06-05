Vali Gül Trafik Yoğunluğunu Havadan Denetledi

İSTANBUL Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesinde yaşanan trafik yoğunluğunu helikopterle havadan denetledi.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyeti'ne ait helikopter ile Kurban Bayramı öncesinde yaşanan trafik yoğunluğunu havadan denetledi. İstanbul Emniyeti'ne ait helikopter ile denetim yapan Vali Gül, ormanlık alanlarda da incelemelerde bulundu.