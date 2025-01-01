Vali Hatipoğlu Keban Barajı'nı Ziyaret Etti

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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Keban Barajı HES'i ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi.

Vali Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş ve Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü Zafer Benli ile Keban Barajı HES'i ziyaret etti.

Keban Barajı HES İşletme Müdürü Bekir Kaya'dan barajın üretimi ve çalışma sistemi ile ilgili bilgi alan Hatipoğlu, Keban Barajı Santrali ve enerji tribünlerini gezdi.

Ziyaret sırasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar telekonferans yöntemiyle bağlanarak çalışanların yeni yılını kutladı.

Ziyarete, Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan ve kurum müdürleri de eşlik etti.