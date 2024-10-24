Vali Hatipoğlu'ndan TUSAŞ'a Saldırı Açıklaması - Son Dakika
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Vali Hatipoğlu'ndan TUSAŞ'a Saldırı Açıklaması

Vali Hatipoğlu, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınayarak bu saldırıların amacının boşa çıkacağını belirtti.

24.10.2024 18:10
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1) VALİ HATİPOĞLU: SALDIRIYLA VERİLMEK İSTENEN SÖZDE MESAJ KARŞILIK BULAMAYACAK

ELAZIĞ Valisi Numan Hatipoğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı ile ilgili olarak, "Bu saldırı savunma hamlelerimize yönelik sözde mesajlar içeriyor ama bu sözde mesajların hiçbirinin aleme nizam vermiş bir milletin kurmuş olduğu Türkiye'de karşılığı olamaz" dedi.

Vali Numan Hatipoğlu başkanlığında, ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla 2024 yılı 4'üncü dönem il koordinasyon kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıda TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı ile ilgili konuşan Vali Hatipoğlu, "Dün TUSAŞ işletmesine dönük saldırıyı bir kez daha nefretle hatırlatıyorum. Bu saldırılar ülkemizin hür ve bağımsız kendi istikametini çizmesi doğrultusunda adımlarına hiçbir şekilde sekte vurmayacak. Uzun yıllardır süren çabalarımız, milli birlik, beraberlik ve kardeşliği en üst düzeyde sağlamaya çalışmış bir devlet olarak aynı zamanda yaklaşık 2200 yıllık bir devlet-ordu geçmişine sahip bir devlet olarak, bu tür akametle sonuçlanacak davranışlar karşılaşacağımız durumlardandır. Bunun için her zaman uyanık olmak, bir ve beraber olmak büyük önem taşımaktadır. Şuan itibariyle tüm dünyada barışı ifade eden Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet yetkililerimiz, huzuru ve refahı öne süren yetkililerimizin tam tersine, dünyadaki hemen hemen bütün liderlerin neredeyse tamamı savaş çığırtkanlığı yapmaktadırlar. İşte bu saldır da bu doğrultuda okunması gereken bir saldırı. Aynı zamanda bizim savunma hamlelerimize yönelik sözde mesajlar içeriyor ama bu sözde mesajların hiçbirinin aleme nizam vermiş bir milletin kurmuş olduğu Türkiye'de karşılığı olamaz" diye konuştu.

'ELAZIĞ GENELİNDE 949 PROJE UYGULANMAKTA'

Öte yandan Vali Hatipoğlu, 2024 yılında Elazığ genelinde proje bedeli 44 milyar 544 milyon TL olan 949 projenin olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu projelerin toplam bedeli 44 milyar 544 milyon TL'dir. Bu projeler için 8 milyar 248 milyon TL yıl ödeneğinden 4 milyar 222 milyon lira harcama yapılmış olup, yıla harcama oranı yüzde 51.18'dir. İl merkezinde 332 proje uygulanmaktadır. Bunların toplam bedeli 30 milyar 682 milyon TL'dir. Bu projeler için 5 milyar 719 milyon TL ödenekten 3 milyar 41 milyon TL harcama yapılmış olup harcama oranı yüzde 53.18'dir."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Vali Hatipoğlu'ndan TUSAŞ'a Saldırı Açıklaması - Son Dakika

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