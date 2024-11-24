Vali Kumbuzoğlu'ndan Kar Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vali Kumbuzoğlu'ndan Kar Uyarısı

Vali Kumbuzoğlu\'ndan Kar Uyarısı

Aksaray Valisi, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

24.11.2024 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları istedi.

Ortaköy yolunda yol açma çalışmalarına katılarak yerinde incelemelerde bulunan Vali Kumbuzoğlu gazetecilere burada yaptığı açıklamada, şehirde dün gece başlayan yoğun kar yağışının halen etkisini sürdürdüğünü belirterek, kent genelinde tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Vali Kumbuzoğlu, meteorolojinin uyarıları doğrultusunda hazırlıkların tamamlandığını ve geçen cuma günü düzenlenen, "Ağır Kış Şartları ve Karla Mücadele Toplantısı" sonrası görev dağılımının yapıldığını belirtti.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte İl Özel İdaresi, kaymakamlıklar, belediyeler, Karayolları Şube Müdürlüğü, UMKE, AFAD, jandarma, emniyet, 112 Acil Çağrı Merkezi, Medaş, Türk Telekom ve diğer birimlerin koordineli bir şekilde sahada olduğunu aktaran Vali Kumbuzoğlu, "70'den fazla ihbara müdahale edildi. 43 araç ve ekiple elektrik arızaları giderildi, elektrik kesintisi yaşanan bir bölge kalmadı. 5 trafik kazasına müdahale edildi; 66 vatandaş güvenli bölgelere taşındı. Trafik kazalarında can kaybı yaşanmazken, ahır ve ağıllarda hayvan telefi olmadı." dedi.

Sosyal medya kanalları ve basın yoluyla vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunulduğunu aktaran Kumbuzoğlu, "Zoraki olmadıkça dışarı çıkılmaması ve yapılan uyarılara dikkat edilmesi gerekmektedir." dedi.

Kaynak: AA

Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Kumbuzoğlu'ndan Kar Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:42 Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek
14:42 Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok
14:13 AK Parti’den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar
13:55 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu
12:11 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede
10:09 Kızılcık Şerbeti’nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti Kızılcık Şerbeti'nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
10:00 Kocaman kız oldu Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor Kocaman kız oldu! Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:51 Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 16:35:11. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Kumbuzoğlu'ndan Kar Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.