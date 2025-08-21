Vali Masatlı'dan Kadın Kooperatifine Ziyaret

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Üzümdalı Kadın Kooperatifine ziyarette bulundu.

Vali Masatlı, ziyarette, kadınlar tarafından yapılan ürünleri inceleyerek bilgi aldı.

Yerel üretimi destekleyen, istihdamı artıran, sosyal dayanışmayı ve iyileşmeyi güçlendiren önemli yapılar olan kooperatiflerin, kadınların ekonomik hayatta daha aktif, sürdürülebilir biçimde yer almasını sağladığını belirten Masatlı, yapılan çalışmalarla Hatay'daki kadın kooperatifleri sayısını 35'ten 53'e çıkardıklarını ifade etti.

Vali Masatlı, kadın kooperatiflerini bundan sonra da desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.