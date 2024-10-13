Vali Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun 101. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun 101. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Vali Şahin, Ankara\'nın başkent oluşunun 101. yılı dolayısıyla Anıtkabir\'i ziyaret etti

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun 101. yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

13.10.2024 12:16
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Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun 101. yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aralarında olduğu heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Şahin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şahin, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, milletimizin mukadderatının tecelli ettiği, Cumhuriyetimizin beşiği kadim şehrimiz Ankara'nın başkent oluşunun 101. yılına erişmiş olmanın mutluluğuyla huzurunuzdayız. Milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde tarihi bir misyon üstlenen Cumhuriyet'in kuruluşu, ilerlemesi ve demokrasinin gelişme sürecinin merkezi, medeniyetler beşiği olan Ankara'mız isabetle vermiş olduğunuz kararla 13 Ekim 1923'te ülkemizin başkenti olarak ilan edilmiştir. Ankara'nın başkent ilan edilmesi sadece coğrafi bir değişim olarak kalmamış, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık ve yeniden varoluş azim ve kararlılığının somut bir göstergesi olmuştur.

Ankara Türk milleti için sadece bir şehir değil aynı zamanda bir idealin, birliğin ve dirilişin sembolü olarak değer kazanmıştır. Köklü kültürel mirası ve geleneksel hayat tarzıyla Cumhuriyet tarihi boyunca elde ettiği kazanımlarla bugün hepimizi gururlandıran bir marka şehir haline gelen başkentimiz, bundan sonra da ülkemizin gelişmesinde ve kalkınmasında öncü rol oynamayı sürdürecek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da geleceğe güvenle yürüyüşüne devam edecektir. Türk milleti size ve aziz şehitlerimize minnettardır. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun 101. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

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