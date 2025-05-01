Vali Şahin'den 1 Mayıs Mesajı

Kilis Valisi Tahir Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şahin, mesajında, 1 Mayıs'ın emeğin ve dayanışmanın simgesi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin yaşadığı değişim ve dönüşüm sürecine işçilerin katkısının büyük olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Türkiye'nin büyüyen ekonomisi ve güçlü geleceği için mücadele eden, yurdumuzun her köşesindeki işçi kardeşlerimize, ülkemizin kalkınmasında döktükleri her bir alın teri için şükranlarımı sunuyor, bu özel günün tüm çalışanlarımıza mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini diliyorum."