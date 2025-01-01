Vali Şahin'den yılbaşında görev yapan jandarma ve polis ekiplerine ziyaret - Son Dakika
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Vali Şahin'den yılbaşında görev yapan jandarma ve polis ekiplerine ziyaret

Vali Şahin\'den yılbaşında görev yapan jandarma ve polis ekiplerine ziyaret

ANKARA Valisi Vasip Şahin, yılbaşı gecesi görev yapan jandarma ve polis ekiplerini ziyaret etti.

01.01.2025 00:38  Güncelleme: 00:39
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ANKARA Valisi Vasip Şahin, yılbaşı gecesi görev yapan jandarma ve polis ekiplerini ziyaret etti.

İlk olarak Yaşamkent Şehit Hüseyin Kalkan Polis Merkezi Amirliğini ziyaret eden Vali Şahin, personelin yeni yılını kutladı. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Vali Şahin, "2025'in Ankaralılara, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlara, bereketlere ve yeni yeni başarılara, huzurlara vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum. İnşallah 2025 bizi 2024'ten çok daha mutlu ve memnun eder" dedi.

Vali Şahin, Ankara'da emniyet açısından olumsuz bir durum olmadığını belirterek, "İnşallah sabaha kadar da herhangi bir olumsuzluk yaşamadan, kimsenin en ufak bir şekilde huzuru kaçmadan güzel bir yılbaşı akşamı idrak ederiz. Bununla ilgili hem emniyet hem jandarma ekiplerimiz sahadalar ve toplamda 20 binin üzerinde personelimizle birlikte Ankara'nın huzur ve güvenliği için arkadaşlarımız sabaha kadar büyük bir özveriyle çalışacaklar. Aynı zamanda hastanelerimiz, sağlık teşkilatımız, 112 ambulans hizmetimiz, yine elektrik kurumu, Telekom, belediyenin hem altyapı hizmetleri hem ulaşım hizmetleriyle ilgili sektörleri herkes bugün teyakkuzda. Vatandaşımızın herhangi bir ihtiyacı halinde hepsi göreve hazır vaziyetteler" ifadelerini kullandı.

Ardından Çankaya İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden Vali Şahin, buradaki personellerin de yeni yılını kutlayarak, fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Şahin, ardından çalışmalar hakkında personelden bilgi aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Vali Şahin'den yılbaşında görev yapan jandarma ve polis ekiplerine ziyaret - Son Dakika

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