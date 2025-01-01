Vali Şahin, Yılbaşında Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti

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Antalya Valisi Hulusi Şahin, yılbaşında görevi başındaki polis, jandarma ve diğer personeli ziyaret etti.

Şahin, yılbaşı tedbirleri kapsamında Meltem Mahallesi'ndeki Bahçelievler Polis Merkezi Amirliğinde görevi başında bulunan güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

Kolluk güçlerinin yeni yılını kutlayan Şahin, 2024 yılının son gecesinde huzur ve güven için Antalya sokaklarında ve meydanlarında görevi başında bulunan emniyet personeline telsizden anons yaparak, hayırlı görevler diledi.

Şahin ardından Döşemealtı ilçesi İl Göç Müdürlüğünü Geri Gönderme Merkezi, Döşemealtı Polis Uygulama Noktası ve Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığını ziyaret eti.

Vali Şahin'e İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci eşlik etti.