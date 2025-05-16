Vali Şıldak'tan Duygulandıran Cevap - Son Dakika
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Vali Şıldak'tan Duygulandıran Cevap

Cezaevindeki babanın çocukları için yazdığı mektuba Vali Şıldak'tan anlamlı yanıt geldi.

16.05.2025 16:18
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- Vali Şıldak'tan cezaevindeki babanın mektubuna duygulandıran yanıt

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, cezaevindeki bir babanın çocukları için yazdığı mektubu yanıtsız bırakmadı.

Siverek 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü bulunan M.M.Y.'nin çocukları için doğum günü hediyesi talebine kayıtsız kalmayan Vali Şıldak, iki küçük çocuğun yüzünü güldürdü.

M.M.Y. isimli hükümlü, cezaevinden Vali Şıldak'a yazdığı mektupta, boşanma sürecinde olduğunu ve çocuklarının kendi anne ve babasıyla birlikte yaşadıklarını belirtti. Çocuklarının doğum günlerinin yaklaştığını ifade eden M.M.Y., oğulları Ali Miran ve Miraç Eymen'in bisiklet ve Galatasaray forması hayali kurduklarını aktardı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklarının bu isteklerini karşılayamadığını söyleyen baba, mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Bu mektubu kendim için değil, çocuklarım için yazıyorum. Eşimle boşanma aşamasında olduğum için çocuklarım şu an annem ve babamla birlikte kalıyorlar. Doğum günleri yaklaşan Ali Miran ve Miraç Eymen, benden bisiklet ve Galatasaray forması istediler. Ancak içinde bulunduğum şartlar nedeniyle bu masum isteklerini karşılayamıyorum. Sizden ricam, onların bu küçük dileklerini yerine getirmenizdir."

Vali Şıldak, mektuba duyarsız kalmayarak çocukların doğum günü için bisiklet ve Galatasaray forması temin edilmesi talimatını verdi. Hediyeler, Siverek Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri tarafından çocuklara ulaştırıldı.

Sürpriz kutlama hazırlandı

Siverek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Enver Akçiçek ve ekibi, çocukların okuldan dönmesinden kısa süre önce ailenin yaşadığı evin avlusunda doğum günü sürprizi hazırladı. Çocuklar, eve geldiklerinde karşılarında bisikletleri ve doğum günü pastasını görünce büyük sevinç yaşadı.

Ali Miran, duygularını, "Ben ve kardeşime bisiklet gönderen valimize çok teşekkür ediyorum. Valim, sizi çok seviyoruz" sözleriyle dile getirdi.

Çocukların babaannesi Emine Yoksekyol ise, "Torunlarım babalarından doğum günü hediyesi olarak bisiklet istemişti. Oğlumun imkanı olmadığı için valimize mektup yazmış. Valimiz de bisiklet gönderdi, doğum günlerini kutlattı. Allah valimizi başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Enver Akçiçek de yaptığı açıklamada, "Valimize yazılan bir mektup vesilesiyle buradayız. Çocukların hayalini gerçekleştirmek için bir sürpriz hazırladık. Hem bisiklet hem forma verdik, pasta keserek doğum günlerini kutladık. Çocuklar kadar biz de çok mutlu olduk. Sayın Valimize ve Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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