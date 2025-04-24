Vali Soytürk Marmaraereğlisi'nde

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Marmaraereğlisi kaymakamı Gökhan Gürbüzerol'u ziyaret etti.

Vali Soytürk, kaymakam Gürbüzerol ve ilçe protokolü tarafından karşılandı.

Gürbüzerol ve Soytürk bir süre sohbet etti.

Soytürk, ilçede hayata geçirilen projeler ile dün İstanbul'da yaşanan depremlerin ardından, kaymakamlık ve belediyenin çalışmaları hakkında Gürbüzerol'dan bilgi aldı.

Ziyarette, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter de yer aldı.