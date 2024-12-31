Vali Soytürk, Yılbaşı Akşamı Güvenlik Ekiplerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Soytürk, Yılbaşı Akşamı Güvenlik Ekiplerini Ziyaret Etti

Vali Soytürk, Yılbaşı Akşamı Güvenlik Ekiplerini Ziyaret Etti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yılbaşı akşamı görevde olan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı ve güvenlik önlemlerini yerinde inceledi.

31.12.2024 20:38  Güncelleme: 20:41
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TEKİRDAĞ Valisi Recep Soytürk, yılbaşı akşamı görev başında olan polis ve jandarma ekiplerinin uygulama noktalarını ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yılbaşı öncesi alınan güvenlik ve tedbirlerin yerinde incelenmesi amacıyla polis, jandarma ve itfaiye noktalarını ziyaret etti. Beraberinde İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turan, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ile ziyaret ettiği noktalarda görevli personellerle bir araya gelen Vali Soytürk, çalışmaları hakkında bilgi aldı ve yeni yıllarını kutladı. Güvenlik önlemlerinin yanı sıra itfaiye ekiplerinin hazırlıklarını da yerinde inceleyen Vali Soytürk, halkın yeni yıla huzur ve güven içinde girebilmesi için tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Soytürk, "Görevdeki bütün arkadaşları ziyaret ediyorum. İtfaiye, jandarma uygulama noktası ve sevgi evlerini ziyaret ettik. Şimdi buradayız, sizlerle beraberiz. Yeni yılınızı ailenizle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı geçirmenizi temenni ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, -

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Vali Soytürk, Yılbaşı Akşamı Güvenlik Ekiplerini Ziyaret Etti - Son Dakika

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