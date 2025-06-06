Vali Toraman, Bayramda Emniyet Personeliyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Vali Toraman, Bayramda Emniyet Personeliyle Bir Araya Geldi

06.06.2025 18:11
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Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Kurban Bayramı'nda emniyet personeliyle bayramlaştı ve uyarılarda bulundu.

Vali Toraman görev başındaki emniyet personeliyle bayramlaştı

ÇANAKKALE - Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Kurban Bayramı nedeniyle düzenlenen trafik denetimlerine katılarak emniyet personeli ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale- İzmir kara yolunda bulunan İl Emniyet Müdürlüğünün Trafik Uygulama Noktası'nı ziyaret etti. Uygulama Noktası'nda İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve emniyet personeli ile tarafından karşılanan Vali Ömer Toraman'a, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutan Vekili Yüzbaşı Derya Kara Eldemir eşlik etti. Denetimler sırasında durdurulan araçlarda sürücüler ve yolcularla sohbet eden Vali Toraman, emniyet kemeri kullanımı ve aşırı hızdan kaçınılması tavsiyelerinde bulundu.

Uygulama Noktası'nda açıklamalarda bulunan Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, "Bayramın 1'inci günündeyiz. Sizlerin aracılığıyla Çanakkaleli hemşehrilerimizin Kurban Bayramını tebrik ediyoruz. Çok şükür Arefe günü de dahil olmak üzere şuana kadar arkadaşlarımız sahada görevlerinin başındalar. Önemli bir kazamız yok. Ümit ediyoruz önümüzdeki günlerde de kazasız bir bayram geçiririz. Özellikle trafik ekiplerimiz yollarda sahada görünür olmak için özel gayret sarf ediyorlar. Vatandaşlarımıza trafik kurallarını hatırlatmak onların kurallara uyması için, bilgilendirilmesi için gayret gösteriyorlar. Şuanda İzmir-Çanakkale yolu üzerindeyiz. Seyahat eden vatandaşlarımızla konuştuğumuzda trafikle ilgili herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını ifade ettiler. Bu da memnuniyet verici" dedi.

Kolluk personelinin 7/24 çalışma esasıyla görev başında olduğunu kaydeden Vali Toraman, "Biz tabii hem trafik yönünden genel kolluk yönünden İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız sorumluluk sahalarında görev başındalar. 7/24 esasına göre görev yapıyorlar. Biz Çanakkale'de toplam 2 bin 100 kolluk personeliyle bu bayramı vatandaşlarımızın huzur içinde geçirmesi için vazife başında geçiriyor olacağız. Vatandaşlarımızdan ricamız özellikle trafikte seyrederken trafik kemerlerini takmaları, trafikte seyir halindeyken cep telefonu gibi dikkatini dağıtıcı unsurlardan uzak durmaları. Bir de hız sınırlarına riayet etmelerini istirham ediyoruz. Çünkü kazaların büyük bir kısmının bu kuralların ihlalinden kaynaklandığını biliyoruz. Sağlık içerisinde, huzur içerisinde kazasız belasız bir bayram geçirmeyi temenni ediyoruz. Vazife alan bütün kolluk personeline de arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Vali Toraman, Bayramda Emniyet Personeliyle Bir Araya Geldi - Son Dakika

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