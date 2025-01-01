Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye- Bulgaristan sınırında nöbet tutan askerleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.
Vali Turan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile sınırdaki Dereköy Hudut Karakolu'na ziyarette bulundu.
Mehmetçik tarafından karşılanan Turan, askerlerle sohbet etti.
Turan, nöbet tutan askerlerle yeni yılı kutlamanın sevincini yaşadığını dile getirdi.
Sınırların önemli olduğunu vurgulayan Turan, Türk milletinin ordusuyla gurur duyduğunun altını çizdi.
Son Dakika › Güncel › Vali Turan'dan Askerlere Yeni Yıl Ziyareti - Son Dakika
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