Vali Turan, Polislerle İftar Yaptı - Son Dakika
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Vali Turan, Polislerle İftar Yaptı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, polislerle iftar yaparak Ramazan Bayramı'nı kutladı.

28.03.2025 09:17
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, polislerle iftar yaptı.

Vali Turan eşi Nihal Turan ile İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen iftar programına katıldı.

Güvenlik güçlerinin gece gündüz demeden halkın can ve mal güvenliği için görev yaptığını ifade eden Turan, tüm vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı.

Turan, bayramlarda birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Programa, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Aküyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, protokol üyeleri ve polisler katıldı.

Kaynak: AA

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