Vali Usta Koruyucu Ailelerle İftar Yaptı - Son Dakika
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Vali Usta Koruyucu Ailelerle İftar Yaptı

Bingöl Valisi Usta, iftar programında koruyucu aileler ve çocuklarıyla buluştu, ailelerin önemini vurguladı.

27.03.2025 00:17
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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, koruyucu aileler ve çocuklarıyla iftar programında bir araya geldi.

Valiliğin himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kentteki bir restoranda düzenlenen programda, Vali Usta ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Olgun Gündüz, çocuklar ve aileleriyle sohbet etti.

Vali Usta yaptığı konuşmada, Bingöl'de göreve başladığı zamandan bu yana eşi ile beraber koruyucu aileye çok önem verdiklerini söyledi.

Kente geldiğinde 47 koruyucu çocuğun bulunduğunu dile getiren Usta, müdürlüğünün çalışmalarıyla bugün 53 ailede 68 koruyucu çocuğa ulaştıklarını aktardı.

Usta, sözlerine şöyle devam etti:

"Sizler önemli olan 'kan bağı değil, can bağı' düsturuyla bu çocukları kalplerinize bastınız. Bu çocuklarımız da 'kan bağı değil, gönül bağı' ile kendilerini sıcak bir aile ortamında hissetti. Şefkatli kollarınızı, göğüslerinizi, yuvalarınızı, sıcak evlerinizi onlara açtınız, bizleri ihya ettiniz. Cumhurbaşkanımız tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edildiği bir Türkiye'de, sizlerin yaptığı iş, çok büyük bir iş, çok büyük bir özveri. İnanıyorum ki biz Aile Yılı ile aile arasındaki iletişimi güçlendirmeyi sağlamaya çalışırken sizler bunun canlı bir misali olarak örnek oluyorsunuz. Onlar sizlerin bir evladı, iyi ki varsınız diyorum. Sizlere şükranlarımı sunuyorum, sizlerin karşısında saygıyla, hürmetle eğiliyorum."

Vali Usta, bir çocuğun hayatına umut olmak isteyenleri koruyucu aile olmaya davet etti.

Programa Vali Usta'nın eşi Şerife Şengül Usta, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ile eşi Ümit Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ile eşi Nurcan Kalaycı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Usta Koruyucu Ailelerle İftar Yaptı - Son Dakika

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