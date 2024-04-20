Van\'ın Bahçesaray ilçesinde çığ tehlikesi nedeniyle kapalı olan yol açılmaya çalışılıyor

Van'ın Bahçesaray ilçesinde karla mücadele ekipleri, çığ tehlikesi nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı olan ve metrelerce karın bulunduğu 2 bin 985 rakımdaki kara yolunu açmaya çalışıyor.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, çığ tehlikesi nedeniyle 22 Aralık'tan bu yana kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunda biriken karı temizliyor.
Bahçesaray'ın Van ile bağlantısını sağlamak için günlerdir zor şartlarda çalışan ekipler, zaman zaman düşen çığlar nedeniyle tehlike atlatıyor.
Kar kalınlığının yer yer 7-8 metreyi bulduğu bölgede çalışmalarını kontrollü sürdüren ekipler, kepçelerin yetersiz kaldığı kısımlarda ekskavatör kullanarak ilerleyebiliyor.
En çok çığ yataklarında biriken metrelerce karı temizlerken zorlanan ekipler, kapalı 40 kilometrelik yolun 15 kilometrelik bölümünde çalışmalarını tamamladı.
"Hiç çığ düşmeyen noktalara bu yıl çığ düştü"
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Ekip Şefi Murat Yücel, AA muhabirine, bu yıl bölgenin yoğun kar aldığını söyledi.
Yücel, "Hiç çığ düşmeyen noktalarda bile bu yıl çığ düştü. Şimdiye kadar 8 çığ noktasını temizledik. 5 günde 15-16 kilometre yol açtık. Kar nedeniyle önümüzü göremiyoruz. Hala kapalı 25 kilometre yol bulunuyor. Yolu ne zaman tamamen açacağımız belli değil." dedi.
Karabet Geçidi'nde hala çığ riskinin bulunduğuna dikkati çeken Yücel, şöyle konuştu:
"Bizi en çok çığlar zorluyor. Bazen bir gün boyunca sadece bir çığ yatağını temizleyebiliyoruz. Çığ noktalarında kar çok sert, iş makineleri ilerlemekte zorlanıyor. Yolda 7-8 metre kar var. Önümüzde büyük bir çığ var ve 15 metreyi de bulabilir. Tüm ekiplerimizle sahadayız. Bahçesaray'a geçit vermek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. 4 senedir ilk kez bu kadar kar yağdı. Her noktada çığ görebiliyoruz. Saatlerce temizliyoruz ama 100-150 metre ilerleyebiliyoruz. Kar çok yüksek."
Ülkenin birçok yerinde baharın geldiğini anlatan Yücel, "İnsanlar batıda denize giriyor, biz de burada metrelerce karla mücadele ediyoruz. Mayıs sonuna kadar burada karla mücadele devam ediyor. Bazen nisanın sonunda bile kar yağdığı oluyor. Haftalardır ailelerimizden uzaktayız. Günlerce çocuklarımızı göremiyoruz. Amacımız bir an önce Bahçesaray'a ulaşımı sağlamak. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
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