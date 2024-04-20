Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ tehlikesi nedeniyle kapalı olan yol açılmaya çalışılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ tehlikesi nedeniyle kapalı olan yol açılmaya çalışılıyor

Van\'ın Bahçesaray ilçesinde çığ tehlikesi nedeniyle kapalı olan yol açılmaya çalışılıyor

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ tehlikesi nedeniyle kapalı olan kara yolunu açma çalışmaları devam ediyor. Karayolları ekipleri, metrelerce karın bulunduğu bölgede zorlu şartlarda çalışarak yolun bir kısmını açmayı başardı. Ancak hala 25 kilometrelik yol kapalı durumda. Ekipler, çığ riski nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyor ve çalışmaların ne zaman tamamlanacağı belirsizliğini koruyor. Karla mücadele devam ederken, Bahçesaray'a ulaşım sağlamak için ekipler var güçleriyle çalışıyor.

20.04.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Bahçesaray ilçesinde karla mücadele ekipleri, çığ tehlikesi nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı olan ve metrelerce karın bulunduğu 2 bin 985 rakımdaki kara yolunu açmaya çalışıyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, çığ tehlikesi nedeniyle 22 Aralık'tan bu yana kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunda biriken karı temizliyor.

Bahçesaray'ın Van ile bağlantısını sağlamak için günlerdir zor şartlarda çalışan ekipler, zaman zaman düşen çığlar nedeniyle tehlike atlatıyor.

Kar kalınlığının yer yer 7-8 metreyi bulduğu bölgede çalışmalarını kontrollü sürdüren ekipler, kepçelerin yetersiz kaldığı kısımlarda ekskavatör kullanarak ilerleyebiliyor.

En çok çığ yataklarında biriken metrelerce karı temizlerken zorlanan ekipler, kapalı 40 kilometrelik yolun 15 kilometrelik bölümünde çalışmalarını tamamladı.

"Hiç çığ düşmeyen noktalara bu yıl çığ düştü"

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Ekip Şefi Murat Yücel, AA muhabirine, bu yıl bölgenin yoğun kar aldığını söyledi.

Yücel, "Hiç çığ düşmeyen noktalarda bile bu yıl çığ düştü. Şimdiye kadar 8 çığ noktasını temizledik. 5 günde 15-16 kilometre yol açtık. Kar nedeniyle önümüzü göremiyoruz. Hala kapalı 25 kilometre yol bulunuyor. Yolu ne zaman tamamen açacağımız belli değil." dedi.

Karabet Geçidi'nde hala çığ riskinin bulunduğuna dikkati çeken Yücel, şöyle konuştu:

"Bizi en çok çığlar zorluyor. Bazen bir gün boyunca sadece bir çığ yatağını temizleyebiliyoruz. Çığ noktalarında kar çok sert, iş makineleri ilerlemekte zorlanıyor. Yolda 7-8 metre kar var. Önümüzde büyük bir çığ var ve 15 metreyi de bulabilir. Tüm ekiplerimizle sahadayız. Bahçesaray'a geçit vermek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. 4 senedir ilk kez bu kadar kar yağdı. Her noktada çığ görebiliyoruz. Saatlerce temizliyoruz ama 100-150 metre ilerleyebiliyoruz. Kar çok yüksek."

Ülkenin birçok yerinde baharın geldiğini anlatan Yücel, "İnsanlar batıda denize giriyor, biz de burada metrelerce karla mücadele ediyoruz. Mayıs sonuna kadar burada karla mücadele devam ediyor. Bazen nisanın sonunda bile kar yağdığı oluyor. Haftalardır ailelerimizden uzaktayız. Günlerce çocuklarımızı göremiyoruz. Amacımız bir an önce Bahçesaray'a ulaşımı sağlamak. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Van, Çevre, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ tehlikesi nedeniyle kapalı olan yol açılmaya çalışılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Mali Müşavirler İş Yükünden Şikayetçi
    13:26 Mali Müşavirler İş Yükünden Şikayetçi

    Van Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Odası Başkanı Yakup Örenci, mali müşavirlerin işlerini yapamaz duruma geldiğini belirterek, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın dijital sistemlerinin sorunsuz çalışması ve mali tatilin gerçek anlamda uygulanmasını talep etti. Örenci, ayrıca beyan bildiriminin sadeleştirilmesi ve muhasebe işlemlerinin uygulanabilir hale getirilmesini istedi.

  • Ayşe Kulin'e Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü Verildi
    13:25 Ayşe Kulin'e Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü Verildi

    Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından her yıl 10 Nisan Laiklik Günü'nün yıldönümünde verilen Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü'nü 18.si Gazeteci-Yazar Ayşe Kulin'e verildi. Ayşe Kulin, törende yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in önemine vurgu yaparak daha çağdaş, daha aydınlık ve laik bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

  • Muğla Ortaca'da Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Sonucu Evde Hasar Meydana Geldi
    13:24 Muğla Ortaca'da Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Sonucu Evde Hasar Meydana Geldi

    Muğla'nın Ortaca ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle bir evin çatısı zarar gördü. Yapılan incelemede evde kısmen zarar meydana gelirken, belediye ekiplerince vinçle müdahale edilerek yıkılan çatı kaldırıldı. Bodrum ilçesinde de gece boyunca aralıklarla etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ilçe merkezindeki bazı rögarlarda taşma meydana geldi. Bazı mahallelerde de elektrikler kesildi, Cevat Şakir Caddesi'nde de trafik lambasında hasar meydana geldi. Yaşanan olumsuzluklara belediye ekiplerince müdahale edildiği öğrenildi.

  • Hidroelektrik Santral Kanalına Düşen İneğin Sahibi Bulundu
    13:23 Hidroelektrik Santral Kanalına Düşen İneğin Sahibi Bulundu

    Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde hidroelektrik santralinin su kanalına düşen bir ineğin sahibi, kulak küpe numarası sayesinde tespit edildi. İneği sudan çıkaran köy muhtarı, hayvanın ayaklarında yaralar olduğunu belirtti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla ineğin sahibine ulaşıldı ve hayvan ailesine teslim edildi.

  • Kastamonu'nun Abana ilçesinde olta balıkçıları sezonu açtı
    13:23 Kastamonu'nun Abana ilçesinde olta balıkçıları sezonu açtı

    Kastamonu'nun Abana ilçesinde olta balıkçıları sezonun açılmasıyla birlikte istavrit avına başladı. İlk avlarının boy olarak da iyi olduğunu belirten balıkçılar, ilerleyen günlerde bol miktarda istavrit avlayabileceklerini umut ediyor.

  • Kırklareli'nde tarihi binada çıkan yangın kontrol altına alındı
    13:19 Kırklareli'nde tarihi binada çıkan yangın kontrol altına alındı

    Kırklareli'nde Geç Osmanlı dönemine ait tarihi binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın sonucunda can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi.

  • Posof Belediyesi 36 Milyon TL Borçla Karşı Karşıya
    13:16 Posof Belediyesi 36 Milyon TL Borçla Karşı Karşıya

    Ardahan'ın Posof ilçesi, 36 milyon lira borcuyla gündemde. Belediye Başkanı Erdem Demirci, borcun karşılığı olmadığını ve şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla yöneteceklerini söyledi.


12:23 Sur Belediyesi’ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan’a hakaret Bakanlık müfettiş görevlendirdi Sur Belediyesi'ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan'a hakaret! Bakanlık müfettiş görevlendirdi
12:02 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir
11:08 AK Partili Yenişehirlioğlu’ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim AK Partili Yenişehirlioğlu'ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim
11:00 AK Partili Nihat Zeybekci: Katliamı kınıyoruz eyvallah ama İsrail ile serbest ticaret anlaşmamız var AK Partili Nihat Zeybekci: Katliamı kınıyoruz eyvallah ama İsrail ile serbest ticaret anlaşmamız var
08:34 Seçimlerden önce söz vermişti: Belediye başkanı, mültecilere ait kaçak iş yerlerini kendi eliyle mühürledi Seçimlerden önce söz vermişti: Belediye başkanı, mültecilere ait kaçak iş yerlerini kendi eliyle mühürledi
12:30 Yeni yönetimin hiç insafı yok Beşiktaş’ta Berkay Vardar ile yollar ayrıldı Yeni yönetimin hiç insafı yok! Beşiktaş'ta Berkay Vardar ile yollar ayrıldı
12:08 Pusuda bekleyen saldırgan, husumetlisini sırtından vurarak kaçtı Pusuda bekleyen saldırgan, husumetlisini sırtından vurarak kaçtı
11:50 Barıştılar mı Torreira ve Devrim Özkan’ın aynı yüzükleri takması kafa karıştırdı Barıştılar mı? Torreira ve Devrim Özkan'ın aynı yüzükleri takması kafa karıştırdı
09:58 Husumetlisini öldürdü, yakalanınca “Öldürme amacım yoktu“ dedi Husumetlisini öldürdü, yakalanınca "Öldürme amacım yoktu" dedi
09:57 Alkollü sürücü park halindeki motosiklete çarptı: 16 yaşındaki genç yaralandı Alkollü sürücü park halindeki motosiklete çarptı: 16 yaşındaki genç yaralandı
09:45 Tunceli Belediyesi’nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı Tunceli Belediyesi'nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı
09:42 Yüksekova’da sürü halindeki yılanlar adeta Brezilya’nın ’Yılan Adası’nı andırıyor Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar adeta Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor
08:34 Cevdet Yılmaz duyurdu Emekliler için özel çalışma yolda Cevdet Yılmaz duyurdu! Emekliler için özel çalışma yolda
08:13 Sahte bungalov ilanıyla 18 bin kişiyi dolandıran “Odacılar“ organize suç örgütü çökertildi Sahte bungalov ilanıyla 18 bin kişiyi dolandıran "Odacılar" organize suç örgütü çökertildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 13:27:05. #1.13#
SON DAKİKA: Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ tehlikesi nedeniyle kapalı olan yol açılmaya çalışılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement