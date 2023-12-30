Van-Bahçesaray Pazartesi'ye kadar kapalı

VAN - Van-Bahçesaray yolu, kar yoğunluğu ve çığ ölçümü yapılarak yolun Pazartesi'ye kadar kapalı kalmasına karar verildiği belirtildi.

Geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı ve fırtınadan dolayı çığ düşmesi riskine karşı Van-Bahçesaray karayolu Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 Aralık 2023 günü ulaşıma kapatıldı. Kar yağışı ile birlikte bölgede irili ufaklı bir çok çığ düştü. Kar yağışının durması, tipinin hafiflemesiyle

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 111. Şube Şefliği'ne bağlı Görentaş Şantiyesi Şefliği ekipleri, 8 iş makinesi ve 15 personelle yol açma çalışmalarına başladı. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düştüğü bölgede sürdürülen çalışmalar sonucu perşembe günü 16: 30 sularında yol açılırken, araç geçişlerine izin verilmedi. Karayolları ekipleri bölgede yol genişletme çalışmaları yürütüyor.

"Yol araç trafiğine pazartesi kısıtlı açılacak"

Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü koordinesinde 7 kurumdan teknik personelle oluşturulan "Çığ Tehlikesini Belirleme ve İzleme Komisyonu" üyeleri, bölgedeki riskli alanlarda ölçümler yaparak çığ tehlikesi bulunan yerlerde inceleme yaptı. Hazırlanan rapor yetkililere iletildi. Yolun ise araç trafiğine pazartesi kısıtlı olarak açılacağı öğrenildi. Yolun açılması durumunda sabah 07.00 ile 14.00 arası açılacak, 14.00 ile 07.00 arası kapalı tutulacak.