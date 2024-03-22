Van-Bahçesaray yoluna çığ düştü
VAN - Van-Bahçesaray karayolu çığ düştü. Bölgede kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçildi.
22 Aralık 2023 tarihinden bu yana kapalı bulunan Van-Bahçesaray karayolu, 29 Aralık 2023 tarihinde tek şeritten ulaşıma açıldı. Çığ bilirkişi ekibinin raporu doğrultusunda bölgenin çığ riskinin yüksek olmasından dolayı yolun araç trafiğine açılması uygun bulunmadı. Yaklaşık 2.5 aydır kapalı bulunan yolda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 3 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığının 3 metre 15 santimetreye ulaştı. Belli aralıklarla yağan kar yağışı sonrasında bu gün saat 14.10 sıralarında Bahçesaray-Van karayolu üzerinde bulunan Liman Mahallesi mevkisinde yola çığ düştü. Yolu kapatan ve Bahçesaray Çayı'nın yönünü değiştiren çığın temizlenmesi için Van Büyükşehir Belediyesi Bahçesaray Şantiye Şefliği ekipleri çalışma başlattı.
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, henüz sürücüleri tespit edilemeyen bir hafif ticari araç ile pikap çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, MHP Bursa teşkilatları tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin hedef birliği olduğunu ve Türkiye'yi dünyanın en güçlü 10 ülkesi içine sokmayı amaçladıklarını belirtti. Ala, ayrıca yerel yönetimlerdeki seçimlerin Türk milletinin beka savunması olduğunu vurgulayarak, Cumhur İttifakı olarak Bursa'da tam bir uyum içinde çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.
Gümüşhane'de jandarma ekipleri, şehir dışına gönderilmek üzere ekmeğin içine gizlenmiş ruhsatsız tabancayı buldu. Şahıs gözaltına alındı.
Diyarbakır Eczacılar Odası'nın düzenlediği iftar programında eczacılar ve aileleri bir araya geldi. İftarın ardından tasavvuf musikisi ve semazen gösterileri yapıldı. Eczacılar Odası Başkanı Turgay Yaşar, meslektaşlarına teşekkür etti.
Yoğun kar ve tipinin etkisiyle Yaylalar mevkisinde çığ düşmesi sonucu Ardahan-Artvin kara yolu ulaşıma kapanmıştı. Karayolları ekiplerinin 6 saatlik çalışmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı. Sürücülerin dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Bakan Yumaklı, AK Parti'nin Ak belediyeciliği ile vaat ettiklerini gerçekleştiren bir parti olduğunu söyledi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kayseri İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programında konuştu. Babacan, Türkiye'nin önemli bir seçim sürecinde olduğunu belirterek, DEVA Partisi'nin 4 yaşında olduğunu ve yerel seçimlerle ilgili eylem planını iki yıl önce açıkladıklarını söyledi. Ayrıca, DEVA Partisi'nin belediyecilikte siyasi etik kurallar bildirgesini ilk kez açıkladığını ve bu konuda yasal düzenleme yapmaya çalıştığını ancak reddedildiğini ifade etti. Babacan, konuşmasının ardından partisinin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Göz ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da yapılan operasyonlarda 1 Haziran 2023 ile 15 Mart 2024 arasında 19 bin 746 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, Adana Valiliğinde gerçekleştirilen Huzur ve Güvenlik Toplantısı'nda, seçim güvenliği ve terörle mücadele konularını ele aldıklarını belirtti. Ayrıca, organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 10 örgütün çökertildiği ve uyuşturucu satıcılarına yönelik 1646 operasyon düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.
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