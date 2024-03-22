Van-Bahçesaray yoluna çığ düştü - Son Dakika
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Van-Bahçesaray yoluna çığ düştü

Van-Bahçesaray yoluna çığ düştü

Van-Bahçesaray karayolu çığ düştü. Bölgede kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçildi.

22.03.2024 21:31  Güncelleme: 21:34
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Van-Bahçesaray yoluna çığ düştü

VAN - Van-Bahçesaray karayolu çığ düştü. Bölgede kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçildi.

22 Aralık 2023 tarihinden bu yana kapalı bulunan Van-Bahçesaray karayolu, 29 Aralık 2023 tarihinde tek şeritten ulaşıma açıldı. Çığ bilirkişi ekibinin raporu doğrultusunda bölgenin çığ riskinin yüksek olmasından dolayı yolun araç trafiğine açılması uygun bulunmadı. Yaklaşık 2.5 aydır kapalı bulunan yolda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 3 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığının 3 metre 15 santimetreye ulaştı. Belli aralıklarla yağan kar yağışı sonrasında bu gün saat 14.10 sıralarında Bahçesaray-Van karayolu üzerinde bulunan Liman Mahallesi mevkisinde yola çığ düştü. Yolu kapatan ve Bahçesaray Çayı'nın yönünü değiştiren çığın temizlenmesi için Van Büyükşehir Belediyesi Bahçesaray Şantiye Şefliği ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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