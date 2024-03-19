Van, Bitlis ve Muş'ta Kar Nedeniyle 158 Yerleşim Birimine Ulaşım Sağlanamıyor - Son Dakika
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Van, Bitlis ve Muş'ta Kar Nedeniyle 158 Yerleşim Birimine Ulaşım Sağlanamıyor

Van, Bitlis ve Muş\'ta Kar Nedeniyle 158 Yerleşim Birimine Ulaşım Sağlanamıyor

Van, Bitlis ve Muş illerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 158 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Van'da 11 mahalle ve mezranın yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı. Karla mücadele ekipleri yolları açmak için çalışmalara başladı. Muş'ta ise 102 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Bitlis'te ise 45 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

19.03.2024 11:05  Güncelleme: 11:09
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Van, Bitlis ve Muş'ta kar nedeniyle 158 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van'da 2 günden bu yana etkili olan olumsuz hava koşulları, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 11 mahalle ve mezranın yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı.

Kent merkezinde de sağanak ve yoğun sis etkili oldu. Kurubaş ve Güzeldere geçitlerinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler kontrollü olarak ilerledi.

Başkale ilçesinde de kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Okula giden öğrenciler zor anlar yaşarken, iş yeri sahipleri de dükkanlarının önünde biriken karı temizledi.

Muş

Muş'ta etkili olan kar kent merkezini beyaza bürüdü, vatandaşlar araçlarının ve iş yerlerinin üzerinde biriken karı temizledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle 102 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Karın, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkilediğini ifade eden Yentür, köy yollarının açılması için ekiplerin çalıştığını kaydetti.

Vatandaşlardan Burhan Sayılgan, yazı beklerden kışın geri geldiğini belirterek, "Mart ayındayız kar yağıyor. 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır.' Gerçekten doğrudur. Bahara hazırlanırken kar yağışına yakalandık." dedi.

Bitlis

Bitlis'te sağanağın ardından etkili olan kar nedeniyle 45 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar nedeniyle yüksek kesimlerdeki 45 köy yolunun kapandığını belirtti.

Kurtkan, köy yollarının açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van, Bitlis ve Muş'ta Kar Nedeniyle 158 Yerleşim Birimine Ulaşım Sağlanamıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van, Bitlis ve Muş'ta Kar Nedeniyle 158 Yerleşim Birimine Ulaşım Sağlanamıyor - Son Dakika
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