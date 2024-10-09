Van'da 10 Saat Uçabilen İHA Geliştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van'da 10 Saat Uçabilen İHA Geliştirildi

Van\'da 10 Saat Uçabilen İHA Geliştirildi

Van'da mühendisler, bulut altı görevler için 10 saat uçabilen insansız hava aracı üretti.

09.10.2024 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da bir grup mühendis, bulut altı görevleri yapabilecek yaklaşık 10 saat uçabilen insansız hava aracı (İHA) geliştirdi.

Makine, uzay ve havacılık, yazılım, mekatronik, elektrik ve elektronik mühendislerinden oluşan ekip, 2021'de insansız uçakların maliyet ve özelliklerini inceleyerek yük taşıma kapasiteli İHA üretmek için çalışma başlattı.

İlk etapta "Artos Teknoloji" adını verdikleri şirketi kurarak İHA prototipini hazırlayan mühendisler, hazırladıkları projeyle Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) destek almaya hak kazandı.

Bu sayede açtıkları atölyede bulut altı görevleri yapabilecek benzinli modeli 10 saat uçabilen sabit kanatlı İHA üretimine başlayan mühendisler, araçların test uçuşlarını başarıyla tamamlayıp seri üretim aşamasına geçti.

Yılda 80 İHA üretmeyi planlayan ekip, yurt dışına da ürün göndererek sektörde söz sahibi olmayı hedefliyor.

"Farklı arazi yapılarında da kullanılabilir"

Havacılık ve uzay mühendisi Ziya Demir Yusufoğlu, AA muhabirine, İHA'ları "art-v1 elektrikli" ve "art-v1 benzinli" olarak tasarladıklarını söyledi.

İHA'ları anlık istihbarat ihtiyacını karşılamaya yönelik ürettiklerini ifade eden Yusufoğlu, şöyle konuştu:

"İnsansız hava araçlarıyla 10 dakika içinde 10 kilometre mesafede ne olup bittiğini anlık gözlemleyebilirsiniz. Kullanıcı açısından taşınabilir olmasıyla öne çıkmaktadır. Özel olarak tasarlanan çantasında 3 dakikada kurulumu yapılıyor. Kullanıcıya elektrikli ve benzinli olarak iki seçenek sunuyoruz. Bugüne kadar 32 test uçuşu gerçekleştirdik. Yer komuta istasyon yazılımımız ile 2 uçuş gerçekleştirdik. Şu an sistem entegrasyonu aşamasındayız. İniş-kalkış opsiyonlarımız arasında operasyon koşulları ve isteklerine yönelik seçim kolaylığı sunuyoruz. Farklı arazi yapılarında da kullanılabilir."

Araçların elle fırlatma, fırlatma rampası ve bulunduğu yerden kalkış özelliklerinin de bulunduğunu anlatan Yusufoğlu, şunları söyledi:

"Bir piste ihtiyaç duyulmadan istenilen yerde uçuşu yapılabilir. Benzinli 10 saat havada kalabiliyor. Yaklaşık 4 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Elektrikli versiyonu ise 5 saat uçuyor. Tüm uçuş testlerini başarıyla tamamladık. Yurt içi ve dışından pazar arayışlarına başladık. Seri üretim aşamasına geçtik. Dünyada en çok satan İHA modellerini baz alarak geliştirdiğimiz art-v1'in ekonomik, teknolojik ve ulaşılabilirlik açısından çok büyük artıları var. Gövde kompozit malzemeden sektör standartlarına uygun olarak üretildi. Zorlu hava şartlarına son derece dayanıklıdır."

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Kosgeb, Üretim, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da 10 Saat Uçabilen İHA Geliştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak
12:16 Bakan Uraloğlu: Discord’u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var Bakan Uraloğlu: Discord'u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var
11:14 Sur canisi Semih Çelik, babasına ’’Seni nasıl öldüreyim’’ diye sormuş Sur canisi Semih Çelik, babasına ''Seni nasıl öldüreyim?'' diye sormuş
22:21 Henüz 30 yaşındaydı Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti Henüz 30 yaşındaydı! Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
07:32 En sonunda sabrı taştı Arda Güler Real Madrid’den ayrılıyor En sonunda sabrı taştı! Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor
03:56 İsrail’in Lübnan’a saldırılarında can kaybı artıyor İsrail'in Lübnan'a saldırılarında can kaybı artıyor
02:30 Discord’a erişim engeli getirildi Discord'a erişim engeli getirildi
00:48 İsrail’in Şam’ı vurmasının ardından İran’dan dikkat çeken açıklama İsrail'in Şam'ı vurmasının ardından İran'dan dikkat çeken açıklama
00:15 Bakanlık Discord ve Telegram için düğmeye bastı Bakanlık Discord ve Telegram için düğmeye bastı
23:51 Cem Garipoğlu’nun annesi konuştu: Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın Cem Garipoğlu'nun annesi konuştu: Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın
23:30 Uraz Kaygılaroğlu’nun poz verdiği serginin sahibi konuştu Uraz Kaygılaroğlu'nun poz verdiği serginin sahibi konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 13:24:11. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da 10 Saat Uçabilen İHA Geliştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.