Van'da 113 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 113 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"nin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 26 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında 50 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 113 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı.???????
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