Van'da 14 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Van'da 14 Zanlı Tutuklandı

Van'da yapılan operasyonda 69 şüpheliden 14'ü tutuklandı. 80 bin kişi sorgulandı.

29.11.2024 18:46
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Van'da geçen hafta farklı suçlardan gözaltına alınan 69 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18-24 Kasım'daki çalışmalarda 80 bin 958 kişi ile 70 bin 522 aracın sorgulaması gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında farkı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 69 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı.???????

Atlı Jandarma Takım Komutanlığı ekipleri de Özalp- Saray sınır hattında kaçakçılık faaliyetleri ve ülkeye yasa dışı girişleri engellemek için devriye faaliyeti icra etti.

Kaynak: AA

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