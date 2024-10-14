Van'da 142 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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Van'da 142 Araç Trafikten Men Edildi

Jandarma, Van'da yapılan denetimlerde 142 aracı trafikten men etti, 1.5 milyon TL ceza uyguladı.

14.10.2024 16:16
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Van'da Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 142 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 1751 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi.

Denetimlerde 14 bin 623 araç kontrol edildi 662 sürücü ve araca 1 milyon 564 bin 587 lira idari para cezası uygulandı.

Alkollü araç kullandığı tespit edilen 3 sürücünün belgesine geçici olarak el koyan ekiplerin kontrollerinde 142 araç trafikten men edildi.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'da 142 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika

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