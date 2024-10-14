Van'da 142 Araç Trafikten Men Edildi

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Van'da Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 142 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 1751 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi.

Denetimlerde 14 bin 623 araç kontrol edildi 662 sürücü ve araca 1 milyon 564 bin 587 lira idari para cezası uygulandı.

Alkollü araç kullandığı tespit edilen 3 sürücünün belgesine geçici olarak el koyan ekiplerin kontrollerinde 142 araç trafikten men edildi.???????