Van'da 30 Yaban Hayvanı Tedavi Edildi - Son Dakika
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Van'da 30 Yaban Hayvanı Tedavi Edildi

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Van YYÜ Yaban Hayvanları Merkezi, 2025'in ilk çeyreğinde 30 yaban hayvanını özgürlüğüne kavuşturdu.

17.04.2025 11:01
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Van'da 2025 yılının ilk çeyreğinde 30 yaban hayvanı tedavi edildi

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi, 2025 yılının ilk çeyreğinde 70 yaban hayvanında 30'u tedavi ederek yeniden özgürlüğüne kavuşturdu.

Van ve çevresinde yaralanan veya yuvasından düşen birçok kanatlı ve memeli yaban hayvanı merkezde şifa buluyor. Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, jandarma, polis ve vatandaşların desteğiyle merkeze getirilen hayvanlar, burada özenle tedavi ediliyor. 2025 yılının ilk çeyreğinde merkeze ulaşan 70 hayvandan büyük bir kısmı rehabilitasyon süreçlerini başarıyla tamamlayarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

"2025 yılının ilk çeyreğinde 30 yaban hayvan özgürlüğüne kavuştu"

Doğadan gelen yaban hayvanlarını muayenelerini yaptıktan sonra medikal tedavilerine başladıklarını ifade eden Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, daha sonra bireysel olarak kafeslere koyduklarını söyledi. Burada dar alanda belli bir süre kaldıktan sonra daha büyük alanlara aldıklarını ifade de eden Prof. Dr. Lokman Aslan, "Bu alanlarda belli bir süre kaldıktan sonra doğaya yaşayacak gibi merkezin bahçeye bırakıyoruz. Bazı hayvanlarımız doğaya dönemeyecek şekilde yaralanıyor. Onları da merkezimizin bahçesinde misafir ediyoruz. Merkezimizde bazen 30'a yakın hayvan tedavi olurken, bazı günlerde de hiç olmayabiliyor. Şuan itibarı ile 15 yaban hayvanına bakım ve rehabilitasyonunu yapıyoruz. Merkezimize eski dönemlerde yaklaşık bin civarında yaralı yaban hayvanı gelirdi. Şuan bu sayı düşmekte. Bu vatandaşlar arasında bilinçlenme ve algınının artmasına bağlı olarak sayıda düşüş var. 2025'in ilk çeyreğinde yaklaşık 70'e yakın yaban hayvanı geldi. Bunlarda 20'sini DKMP ekiplerine teslim ettik. Bunların içerişinde toy kuşu, yılan kartalı, yırtıcı kuşları, tilki gibi memelilerinde tedavileri tamamlanıp yetkililere teslim ediyor. Geri kalan yaban hayvanların ise tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam ediyor. Sağlıklarına kavuşanları peyderpey doğal yaşam alanlarına bırakacağız" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Van'da 30 Yaban Hayvanı Tedavi Edildi - Son Dakika

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