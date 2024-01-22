23:24 • •
Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 38 kilogram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda 15-21 Ocak tarihleri arasında düzenlenen 50 operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda 38 kilogram toz esrar, bir gram sentetik uyuşturucu, 5 litre kaçak alkol, 160 litre kaçak akaryakıt, 7 cep telefonu ve 5 bin 130 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Van'da 38 Kilogram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika