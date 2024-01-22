Van\'da 38 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 38 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 15-21 Ocak tarihleri arasında düzenlenen 50 operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 38 kilogram toz esrar, bir gram sentetik uyuşturucu, 5 litre kaçak alkol, 160 litre kaçak akaryakıt, 7 cep telefonu ve 5 bin 130 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.