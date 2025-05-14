Van\'da 84 Kilo Esrar Ele Geçirildi

VAN'ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince durdurulan nakliye aracında dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada 84 kilo 460 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Tuşba ilçesinde yapılan denetimler sırasında durdurulan nakliye aracında dedektör köpek yardımıyla arama yapıldı. Aramada araçta 84 kilo 460 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.