Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 12-19 Ocak tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 7 terör örgütü PKK/KCK, 1 FETÖ ve 1 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Van'da 9 Terör Şüphelisi Gözaltında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?