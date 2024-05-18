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Van'da araçta kaçak keklik bulundu

Van\'da araçta kaçak keklik bulundu

Van'ın Gürpınar ilçesinde yapılan aramada, bir araçta kafes içinde saklanan 11 kekliğe el konuldu. Araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı ve keklikler doğa koruma müdürlüğüne teslim edildi.

18.05.2024 15:27
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Van'ın Gürpınar ilçesinde bir araçta yapılan aramada kafes içinde saklanan 11 kekliğe el konuldu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gürpınar ilçesinde yaptıkları yol kontrolleri sırasında S.D'nin kullandığı aracı durdurdu.

Yapılan aramada, araçtaki plastik kafesin içinde 11 canlı keklik bulundu.

Araç sürücüsü S.D'ye 24 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.

Keklikler, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Kaynak: AA

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