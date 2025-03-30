Van'da Çöpten Elektrik Üretimi - Son Dakika
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Van'da Çöpten Elektrik Üretimi

Van'daki Entegre Katı Atık Tesisi, günlük 600 ton çöp işleyerek 20 bin evin enerji ihtiyacını karşılıyor.

30.03.2025 11:16
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Van'da katı atık sorununun çözülmesi amacıyla 78 hektarlık alana inşa edilen Entegre Katı Atık Tesisi'nde, günde ortalama 600 ton çöp işlenerek elektrik enerjisi elde ediliyor.

Van Büyükşehir Belediyesince 2019'da Van- Özalp kara yolunda görüntü ve çevre kirliliğine yol açan "vahşi depolama" alanı kapatılarak yerine yap-işlet-devret modeliyle Entegre Katı Atık Tesisi inşa edildi.

Kent merkezi ve ilçelerden günde ortalama 600 ton çöpün getirildiği tesiste, son teknolojik cihazlarda ayrıştırılan atıklardan elde edilen biyogaz, elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

80 personelin çalıştığı tam donanımlı tesiste, çöpten elde edilen elektrikle yaklaşık 20 bin evin enerji ihtiyacı karşılanıyor.

Vahşi depolamayı, görüntü kirliliğini ve çevreye yayılan kötü kokuyu önleyen tesiste, 6 yılda 1 milyon 232 bin ton çöp bertaraf edilerek ekonomiye kazandırıldı.

"Üretilen enerjiyi satarak gelir elde ediyoruz"

Çevre Mühendisi ve Biyometanizasyon Sorumlusu Abdullah Bucak, AA muhabirine, çöplerin düzenli şekilde tesiste depolandığını söyledi.

Tesis sayesinde ilin "vahşi depolama" sorunundan kurtulduğunu belirten Bucak, "Tesis kurulmadan önce çöpler vahşi depolama alanına dökülüyordu. Çöpler, daha sonra yakılıyordu. Biriken çöpler iş makineleriyle üst üste yığılıyordu. Bu da hem kötü görüntüye hem de kötü kokuya neden oluyordu. Tesis devreye girdikten sonra hava ve görüntü kirliliği ile koku problemi giderilmiş oldu. Biyometanizasyonda işlenen çöplerden elektrik üreterek çevre kirliliğinin önüne geçiyoruz." dedi.

Yaklaşık 20 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşıladıklarını dile getiren Bucak, şunları kaydetti:

"Kış mevsiminde hem çöp miktarı azalıyor hem de karakteristiği değişiyor. Çöplerden kül ve toprak çıkınca üretimimiz sekteye uğruyor. Elde ettiğimiz organik atıkları biyometanizasyonda işliyoruz. Geriye kalan atıkları da geri dönüşüm merkezlerine göndererek, ekonomiye katkı sağlıyoruz. Günlük ortalama 600 ton çöp geliyor. Bu da mevsime göre değişiklik gösterebiliyor. Tesisimiz 80 personelle 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyor. Katı atıklar evlerde ayrıştırılmış bir şekilde olsaydı işimiz daha da kolaylaşırdı. Ayrıştırılmayan çöpler iş yüküne neden oluyor. Ayrıştırılan çöpleri enerjiye dönüştürerek doğaya yarar sağlıyoruz. Üretilen enerjiyi satarak da gelir elde ediyoruz."

Kaynak: AA

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