Van'da Eşsiz Günbatımı - Son Dakika
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Van'da Eşsiz Günbatımı

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Van'da gün batımında oluşan göz alıcı manzara ziyaretçileri büyülüyor, huzur dolu anlar sunuyor.

07.03.2025 11:17
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Van'da eşsiz günbatımı

VAN - Türkiye'nin en doğusundaki kenti Van'da gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzara görenleri hayran bırakıyor.

Türkiye'de gün batımının en güzel yaşandığı yerlerden biri olan, adını da Urartu Krallığı'nın başkenti Tuşba'dan (Güneşin kenti) alan Van, güneşin göl üzerinde batışında sergilediği eşsiz güzelliği kartpostalı andıran görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Türkiye'nin en doğusunda yer alan Van, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Gün batımının en güzel izlendiği kentlerden biri olan Van, güneşin batışıyla bambaşka bir güzelliğe bürünüyor. Güneşin batışı sırasında Van Gölü sahillerinde ortaya çıkan kızıllık, seyir zevki yüksek manzaralar oluşturuyor. Yaz mevsiminde olduğu kadar kış mevsiminde de bu romantik görüntüsünden bir şey kaybetmeyen Van Gölü, ziyaretçilerine huzur dolu anlar yaşatıyor. Özellikle gölün üzerinde yansıyan güneş ışıkları, görenleri büyülüyor ve unutulmaz anlar bırakıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Van'da Eşsiz Günbatımı - Son Dakika

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