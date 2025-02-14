Van'da Etkili Kar Yağışı - Son Dakika
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Van'da Etkili Kar Yağışı

Bahçesaray'da kar yağışı nedeniyle evler beyaza büründü, 15-50 cm kar kalınlığı oluştu.

14.02.2025 20:37
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Van'da kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar yağışı ile birlikte yüksek yerleşim yerlerindeki evler beyaza büründü.

Kentte dün akşam başlayan kar yağışı, özellikle Bahçesaray'da hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 15 ile 50 santimetreye ulaştı. Kışın çetin geçtiği Bahçesaray'a bağlı Arvas Mahallesi'nde karla birlikte güzel manzaralar ortaya çıktı. Mahalleli, bir taraftan toprak damlı evlerinin üzerindeki karları küreklerle temizlemeye çalışırken, bir taraftan da hayvanlara yem vermek için karlı yollardan geçiyorlar.

Çığ, buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olması tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın doğulu ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Van Gölü'nde hava durumu: çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; rüzgar: batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, dalga: 0,25 ila 0,75; görüş: iyi. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının; Van 1, Bitlis -3, Hakkari ve Muş -1 derece olacağı tahmin edilmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma gibi karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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