Van'da gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Van'da gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında 7 kişi tutuklandı

Van\'da gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında 7 kişi tutuklandı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 49 şüpheliden 7'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için çalışmalarına devam ediyor. Operasyonlar kapsamında 67 bin 157 kişi sorgulandı ve 64 bin 733 araç kontrol edildi. Yakalanan 49 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

11.03.2024 16:43
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Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 49 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 4-10 Mart'ta 67 bin 157 kişinin sorgulaması yapıldı, 64 bin 733 araç kontrol edildi.

Sorgulamalarda, farklı suçlardan aranan 49 şüpheli yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Kaynak: AA

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