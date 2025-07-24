Van'da İnşaat Atıkları Temizliği - Son Dakika
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Van'da İnşaat Atıkları Temizliği

24.07.2025 15:06
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Van Büyükşehir Belediyesi, inşaat atıkları için temizlik çalışmaları başlattı ve denetimlere devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturan inşaat atıkları, moloz ve hafriyatın temizlenmesi için çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri kent genelinde temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, kaçak hafriyat dökülmesinin önüne geçmek için denetimlerini sürdürürken, bir yandan da kentin farklı noktalarına dökülen hafriyat ve inşaat atıklarını temizlemek için çalışma yürütüyor.

Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ile koordineli yürütülen çalışmalarda, kaçak olarak dökülen tonlarca inşaat atığı temizledi.

Belediye ekipleri, çevre ile insan sağlığı açısından risk oluşturan ve yasal saha dışındaki noktalara döküm yapan kişilere ve firmalar hakkında işlem yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'da İnşaat Atıkları Temizliği - Son Dakika

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