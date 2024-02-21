Van'da Jandarma Komando Timleri ve Atlı Birlikler Kaçakçılıkla Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Van'da Jandarma Komando Timleri ve Atlı Birlikler Kaçakçılıkla Mücadele Ediyor

Van\'da Jandarma Komando Timleri ve Atlı Birlikler Kaçakçılıkla Mücadele Ediyor

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Van'da jandarma komando timleri ve atlı birlikler, sınır hattına yakın ilçelerde kaçakçılık olaylarının önlenmesi için çalışma yürütüyor. Özalp, Saray ve Çaldıran ilçelerinde sürekli devriye görevi yapan komandolar ve atlı birlikler, karla kaplı kırsal bölgelerde uyuşturucu, alkol, akaryakıt, tütün mamulleri, ilaç ve göçmen kaçakçılığını önlemeye çalışıyor.

21.02.2024 15:41  Güncelleme: 15:44
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Van'da jandarma komando timleri ile atlı birlikler, sınır hattına yakın ilçelerde kaçakçılık olaylarının önlenmesi için çalışma yürütüyor.

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde her türlü kaçakçılığın engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, komutanlık bünyesindeki komando timleri ile atlı birlikler, sınır hattına yakın olan Özalp, Saray ve Çaldıran ilçelerinde sürekli devriye görevi yapıyor.

Komandolar ve atlı birlikler, karla kaplı kırsal bölgelerde yürüttükleri faaliyetlerle uyuşturucu, alkol, akaryakıt, tütün mamulleri, ilaç ve göçmen kaçakçılığını önlemeye çalışıyor.

Kaynak: AA

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