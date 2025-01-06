Van'da Jandarma Operasyonu: 313 Gözaltı, 59 Tutuklama

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Van'da jandarma ekiplerince geçen ay yürütülen çalışmalarda, haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 313 kişi yakalandı, 59'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Aralık'ta yürütülen çalışmalarda 270 bin 689 kişi ve 259 bin 154 aracın sorgulaması yapıldı.

Çalışmalar sırasında, farkı suçlardan haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 313 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden 59'u tutuklandı.