Van'da Kaçak İnci Kefali Denetimi

Van'ın İpekyolu ilçesinde kaçak avlanan 50 kilogram canlı inci kefali suya geri bırakıldı, 200 metre ağ ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nde yaşayan ve üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz'da tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesine yönelik denetimler sürüyor.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ile güvenlik güçleri, kentteki dere yataklarında ve balıkların göç ettiği bölgelerde 7 gün 24 saat esasıyla çalışma yapıyor.

Bu kapsamda yapılan denetimlerde, Akköprü Deresi'nde kaçak avlanan 50 kilogram canlı inci kefali ele geçirildi.

Balıkları suya geri bırakan ekipler, kaçak avcılıkta kullanılan 200 metre ağa el koydu.

Denetimlere katılan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan inci kefali için 15 Nisan'da av yasağı sürecinin başladığını söyledi.

Üç ay sürecek av yasağında inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi için sıkı denetim yaptıklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

"İnci kefallerinin tatlı sulara girişi devam ediyor. Bu yıl yağışların istenilen düzeyde olması balıkların göçünü de olumlu etkiledi. Buna bağlı yoğun bir balık göçü bekliyoruz. Verimli bir yıl geçirmeyi umut ediyoruz. Kolluk kuvvetlerimizle 7 gün 24 saat esasına göre denetimler yapıyoruz. Kaçak avcılığın önüne geçmeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar 5 olaya müdahale ettik. Dün gece 200 metre uzunluğunda uzatma ağa el koyduk. Ele geçirdiğimiz 50 kilogram inci kefalini suya bıraktık."