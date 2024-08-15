Van\'da Kadın Yunus Polisleri Görev Başında

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Van'da Emniyet Müdürlüğünün oluşturduğu motorize ekipte kadın polis memurları da görev yapıyor.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği'nde görevli 3 kadın polis, motosiklet sürüş ve güvenlik eğitimini tamamladıktan sonra Yunus ekibine girmeye hak kazandı.

Kentte çeşitli bölgelerde asayiş uygulamalarına motosikletleriyle katılan Yunuslar, şüpheli araçları ve kişileri durdurarak, kontroller yapıyor.

İl genelinde asayiş ve güven ortamının sağlanması için araçlarda arama yapan polisler, şüphelendikleri kişilerin üst araması ile Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunu yapıyor.

Kadın Yunus polisleri, asayiş ve gerektiğinde toplumsal olaylara müdahale ediyor.

"Gururla ve onurla bu işi yapıyoruz"

Van Gölü sahilinde motosikletiyle uygulama yapan kadın yunus polislerinden Fatma Coşkun, AA muhabirine, kutsal bir görevi gururla yerine getirdiğini söyledi.

Farklı saatlerde özellikle kalabalık noktalarda uygulama yaptıklarını anlatan Coşkun, "Narkotik olaylar başta olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, olaylara en hızlı şekilde müdahale edilmesi ile vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalışıyoruz. Suçu önlemek amacıyla ekiplerimizle devriye halinde geziyoruz. Halkın toplu bulunduğu yerlerde ve farklı saatlerde 'şok' uygulamalar yapıyoruz." dedi.

Yeşim Ayık ise mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalıştıklarını ifade etti.

Sekiz yıldır görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini belirten Ayık, şunları kaydetti:

"Gururla ve onurla bu işi yapıyoruz. Bu armayı göğsümüzde taşıyoruz. Vatan ve millet sevgisi, her şeye değer. Her işin zorlukları olduğu gibi mesleğimizin de zorlukları var. Mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalışıyor olmamız bazen yorucu olabiliyor. Özellikler kadın ve çocuklar, bizi gördüklerinde sarılıp fotoğraf çektiriyorlar. Bu da yorgunluğumuzu alıyor, bizi mutlu ediyor."