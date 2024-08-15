Van'da Kadın Yunus Polisleri Görev Başında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van'da Kadın Yunus Polisleri Görev Başında

Van\'da Kadın Yunus Polisleri Görev Başında

Van'da Emniyet Müdürlüğünün oluşturduğu motorize ekipte kadın polis memurları da görev yapıyor. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği'nde görevli 3 kadın polis, motosiklet sürüş ve güvenlik eğitimini tamamladıktan sonra Yunus ekibine girmeye hak kazandı. Kadın Yunus polisleri, asayiş ve gerektiğinde toplumsal olaylara müdahale ediyor.

15.08.2024 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da Emniyet Müdürlüğünün oluşturduğu motorize ekipte kadın polis memurları da görev yapıyor.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği'nde görevli 3 kadın polis, motosiklet sürüş ve güvenlik eğitimini tamamladıktan sonra Yunus ekibine girmeye hak kazandı.

Kentte çeşitli bölgelerde asayiş uygulamalarına motosikletleriyle katılan Yunuslar, şüpheli araçları ve kişileri durdurarak, kontroller yapıyor.

İl genelinde asayiş ve güven ortamının sağlanması için araçlarda arama yapan polisler, şüphelendikleri kişilerin üst araması ile Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunu yapıyor.

Kadın Yunus polisleri, asayiş ve gerektiğinde toplumsal olaylara müdahale ediyor.

"Gururla ve onurla bu işi yapıyoruz"

Van Gölü sahilinde motosikletiyle uygulama yapan kadın yunus polislerinden Fatma Coşkun, AA muhabirine, kutsal bir görevi gururla yerine getirdiğini söyledi.

Farklı saatlerde özellikle kalabalık noktalarda uygulama yaptıklarını anlatan Coşkun, "Narkotik olaylar başta olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, olaylara en hızlı şekilde müdahale edilmesi ile vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalışıyoruz. Suçu önlemek amacıyla ekiplerimizle devriye halinde geziyoruz. Halkın toplu bulunduğu yerlerde ve farklı saatlerde 'şok' uygulamalar yapıyoruz." dedi.

Yeşim Ayık ise mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalıştıklarını ifade etti.

Sekiz yıldır görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini belirten Ayık, şunları kaydetti:

"Gururla ve onurla bu işi yapıyoruz. Bu armayı göğsümüzde taşıyoruz. Vatan ve millet sevgisi, her şeye değer. Her işin zorlukları olduğu gibi mesleğimizin de zorlukları var. Mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalışıyor olmamız bazen yorucu olabiliyor. Özellikler kadın ve çocuklar, bizi gördüklerinde sarılıp fotoğraf çektiriyorlar. Bu da yorgunluğumuzu alıyor, bizi mutlu ediyor."

Kaynak: AA

Motosiklet, van, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Kadın Yunus Polisleri Görev Başında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:27 Türkiye’de maymun çiçeği vakası var mı Bakanlık’tan ilk açıklama geldi Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı? Bakanlık'tan ilk açıklama geldi
13:08 İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti
12:16 Makam arabasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi Makam arabasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
12:05 Tunç Soyer, CHP’ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı Tunç Soyer, CHP'ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı
11:25 Taksi şoförü ile hostes birbirine girdi İkili arasındaki kavga anbean kamerada Taksi şoförü ile hostes birbirine girdi! İkili arasındaki kavga anbean kamerada
22:44 Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı
22:34 Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi
22:15 Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı
21:27 Kavga büyüyor Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü Kavga büyüyor! Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü
21:16 DSÖ, “Uluslararası acil durum“ ilan etti Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı’ndan açıklama DSÖ, "Uluslararası acil durum" ilan etti! Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı'ndan açıklama
20:55 Erdoğan’dan Guterres’e yanıt: BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir Erdoğan'dan Guterres'e yanıt: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir
20:16 Malatya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı Malatya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
20:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 14:25:02. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da Kadın Yunus Polisleri Görev Başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement