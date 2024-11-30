Van\'da Kapalı Mısır Pazarı\'nda Yangın Çıktı

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VAN'da yaklaşık 130'a yakın iş yerinin bulunduğu Mısır Pazarı'nda yangın çıktı. Esnaf iş yerlerindeki eşyayı çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkartırken, yangın ise itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Van İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi'ndeki 130'a yakın iş yerinin bulunduğu kapalı Mısır Pazarı'nda henüz belirlenemeyen nedenle akşam saat 17: 45 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin etraftaki iş yerlerine sıçradığı ve çatı kısmında da alevlerin yükseldiği yangında, esnaf iş yerlerindeki eşyasını çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yeri sahipleri ve çevredekiler de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, bekleyenleri uzaklaştırdı. 5 itfaiye aracı ve 20'den fazla personelin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınırken, yangında işyerlerindeki eşyanın büyük bölümü yandı. Kapalı olan Mısır Pazarı'ndaki çatılar da hasar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.