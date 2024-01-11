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Van'da Kar Yağışı Nedeniyle 86 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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Van'da Kar Yağışı Nedeniyle 86 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı

Van'da dün gece etkili olan kar yağışı sonucunda 43 mahalle ve 43 mezra olmak üzere toplamda 86 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalara başladı. Kar kalınlığı kırsal mahallelerde 10, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 40 santimetreye ulaştı. Van-Bahçesaray kara yolu ise çığ riski nedeniyle 21 gündür ulaşıma kapalı tutuluyor.

Van\'da Kar Yağışı Nedeniyle 86 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı
11.01.2024 - 10:38,
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VAN'da kar yağışı nedeniyle 86 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı.

Kent genelinde dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 43 mahalle ve 43 mezra olmak üzere 86 yerleşim yeriyle ulaşım sağlanamıyor. Yolların yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kar kalınlığı kırsal mahallelerde 10, yüksek kesimlerde yaklaşık 40 santimetreye ulaştı.

Van-Bahçesaray kara yolu, 80'inci kilometredeki çığ riski nedeniyle 21 gündür ulaşıma kapalı tutuluyor. Bahçesaraylılar ulaşımlarını Bitlis'in Hizan ilçesi bağlantılı yolundan sağlıyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Van'da Kar Yağışı Nedeniyle 86 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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