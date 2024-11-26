Van'da Kar Yağışı Sevinci ve Zor Anlar - Son Dakika
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Van'da Kar Yağışı Sevinci ve Zor Anlar

Van\'da Kar Yağışı Sevinci ve Zor Anlar

Van'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. İlk kar vatandaşları sevindirirken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Karla mücadele ekipleri, şehir merkezinde kar temizleme çalışmalarına başladı.

26.11.2024 19:48  Güncelleme: 19:53
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VAN'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Kent merkezine yağan ilk kar vatandaşları sevindirirken, yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün yüksek kesimlere yağan kar, akşam saatlerinde de Van kent merkezinde etkili oldu. Şehir merkezinin kırsal mahallelerinde 5 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. Kar altında yürüyüşe çıkan vatandaşlar, kent merkezine yağan mevsimin ilk karına sevinirken, yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler ise trafikte zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, trafikte aksama olmaması için kent merkezinde kar temizleme çalışması başlattı.

Van kent merkezine kar yağmasından mutlu olduklarını belirten vatandaşlar "Kar yağışına çok sevindik. Buranın güzelliği kar ile oluyor" dedi.

Kaynak: DHA

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