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Van'da Kar Yağışı: Ulaşımda Aksamalar Yaşandı - Son Dakika
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Van'da Kar Yağışı: Ulaşımda Aksamalar Yaşandı

Van'da kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Erciş ilçesinde bir tırın kayganlaşan yolda kaza yapması sonucu ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere ve Kurubaş geçitlerinde ise kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Van\'da Kar Yağışı: Ulaşımda Aksamalar Yaşandı
23.12.2023 - 21:47,
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Van'da, kent merkezi ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Gündüz etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

İl merkezi ve ilçelerde etkisini gösteren kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Erciş ilçesinde Yılmaz Çınar yönetimindeki 65 ABN 247 plakalı tır, kayganlaşan yolda virajı alamayarak ters döndü.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Van- Hakkari kara yolunun Güzeldere ve Kurubaş geçitlerinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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