Van'da Kardeşlik İftarı - Son Dakika
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Van'da Kardeşlik İftarı

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Van'da 11. Geleneksel Ümmet İftarı'nda kardeşlik ve dayanışma mesajları verildi.

12.03.2025 21:26
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Van'da çorba, su ve ekmek sofrasında kardeşlik buluşması

Van'da "11. Geleneksel Ümmet İftarı" gerçekleştirildi

VAN - Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ) tarafından düzenlenen '11. Geleneksel Ümmet İftarı'nda, vatandaşlar çorba, su ve ekmekten oluşan mütevazı iftar sofrasında bir araya geldi.

Kentte faaliyet gösteren 54 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Van SDİ tarafından geleneksel hale getirilen iftar programı, Hazreti Ömer Camii'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. İslam coğrafyasında yaşanan sıkıntılara dikkat çekilen programda, Gazze başta olmak üzere ümmet coğrafyalarına dualar edildi.

Konuya ilişkin konuşan SDİ dönem sözcüsü Hayati Beyde, Mısır'a destek için su, hurma ve simit ile iftar yapmaya başladıklarını hatırlattı. O günden bu yana her Ramazan ayında Ümmet iftarlarını geleneksel hale getirdiklerini ifade eden Beyde, "Mazlumların dertleriyle dertlenme adına bugünü 'Ümmet iftarı' olarak değerlendirdik. Van'daki bütün İslami STK'larla bir araya geldik. Bugün de iftarımızı çorba, ekmek ve suyla yaptık. Rabbim ümmetin mazlumlarının yardımcısı olsun" dedi.

Dayanışma ve kardeşlik mesajlarının verildiği programda, vatandaşlar iftar sevincini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. İftar programına katılanlar, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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